Am Theaterplatz : Meyer stoppt Pläne für Öko-Stadthaus

Krefeld Auf Antrag der CDU beschloss der Umweltausschuss, das neue Verwaltungsgebäude auf dem Theaterplatz nach den Prinzipien des ökologischen Bauens und Betriebes zu planen. SPD-Oberbürgermeister Meyer hat das im Rat verhindert.

Souveränität bei der Leitung einer Ratssitzung sieht anders aus. So sieht es zumindest die CDU-Fraktion mit Blick auf das Verhalten von Oberbürgermeister Frank Meyer bei der jüngsten Zusammenkunft des höchsten Stadtgremiums vor der Sommerpause. Ratsherr Stefan Galke, Vorsitzender des Umweltausschusses, fasst die Situation zusammen: „Entweder ist der SPD-Oberbürgermeister bereits im Wahlkampfmodus oder er lässt den Respekt vor Beschlüssen städtischer Gremien vermissen“, so der Politiker. Meyer soll in der Ratssitzung im Seidenweberhaus einen Beschluss des Umweltausschusses zur Planung des neuen Verwaltungsgebäudes zugunsten eines angeblich „weitergehenden Antrags“ seiner SPD-Fraktion nicht behandelt haben. Mit fatalen Folgen: „Der Beschluss, ein ökologisch gebautes Verwaltungsgebäude auf dem Theaterplatz zu errichten, ist damit derzeit nicht gefasst“, so Galke. In dem von Meyer favorisierten SPD-Papier habe davon kein Wort gestanden. Mehr noch: Hinweise während der Sitzung, dass dieser zentrale Punkt fehle, wurden vom Verwaltungschef übergangen.