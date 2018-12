St. Josefshospital Uerdingen: 30 Kilometer Kabel für Krankenhausumbau

Krefeld Das St. Josefshospital in Uerdingen baut um. Ein komplett neuer Flügel entsteht, für Angestellte und Patienten wird alles komfortabler. Allein rund 30 Kilometer Kabel werden verlegt.

„Die neue Gebäudestruktur beinhaltet beispielsweise auch mehr Verbindungen zwischen den Gängen. Damit verkürzen sich auch hier die Wege für die Pflege. Wir haben das für einige Stationen durchgerechnet und kommen auf mehrere Kilometer weniger Wege für die Angestellten pro Tag“, sagt Schröder. Der neue Trakt ist um einen Lichthof, der nach Fertigstellung begrünt wird, angelegt und darum sehr hell. Er schmiegt sich U-förmig an das bestehende Gebäude an. Die Gänge werden verbunden und sind zukünftig kreisförmig angelegt. Jede Etage des Neubaus beinhaltet neben einem Loungebereich auch zwei Einbett- und vier Zweibettzimmer. Diese sind großzügiger und naturgemäß moderner, als die bisherigen Zimmer ausgelegt. Auch moderne Vorzüge wie W-LAN bieten die neuen Patientenzimmer.

Für die Installation der Netzwerke, Stromkabel, der Rufanlage und dergleichen wurden allein rund 30 Kilometer Kabel verlegt. Im derzeitigen Status des Rohbaus hängen diese in einigen Räumen in dicken Bündeln aus der Decke. Dem Laien erscheint absolut unverständlich, wie es jemals gelingen sollte, diese entsprechend zu verbinden und zuzuordnen. die Experten haben aber selbstverständlich den Überblick.

Das neue Gebäude soll im Mai des kommenden Jahres fertig sein und bezogen werden. Der Innenausbau erfolgt von Oben nach Unten, und sukzessive werden die neuen Stationen einziehen. Hier werden nach Fertigstellung die Räumlichkeiten des noch bestehenden Westflügels untergebracht. Dabei handelt es sich um das markante gelbe Gebäude, das auch von der Kurfürstenstraße aus zu sehen ist. Wenn der Umzug abgeschlossen ist, wird dieser Flügel im Frühsommer des kommenden Jahres abgerissen. An seiner Stelle entsteht ein eingeschossiger Neubau.

„Durch die Bautätigkeiten werden wir die Zahl unserer Betten nicht erhöhen. Diese bleibt unverändert. Doch nach Abschluss aller Arbeiten im Jahr 2020 werden wir unseren Patienten viel mehr Komfort und den Angestellten bessere Arbeitsbedingungen bieten“, sagt Schröder. Damit das möglichst schnell der Fall ist, arbeiten zur Zeit 25 Bauarbeiter jeden Tag. „In der Spitze hatten wir 60 Arbeiter pro Tag auf der Baustelle“, erzählt Bauleiter Christoph Behlert. Zu leichten Verzögerungen kam es, da sich das Krankenhaus dicht an der historischen Stadtmauer befindet. Einige Archäologische Funde mussten dementsprechend zunächst untersucht und geborgen werden. „Hier hat die Stadt Krefeld sich aber sehr kooperativ gezeigt. Die Verzögerungen hielten sich im Vergleich zu anderen, ähnlichen Bauprojekten sehr im Rahmen. Es war klar zu spüren, dass den Verantwortlichen bewusst ist, dass wir hier nicht zuletzt für die Bürger bauen“, spricht der Geschäftsführer des Klinikums ein großes Lob an Politik und Verwaltung aus.

Noch stellen die Umbauten für das Personal eine Belastung dar. Wichtig ist vor allem, die resultierenden Schwierigkeiten so zu kompensieren, dass keine Nachteile für die Patienten entstehen. Nach der endgültigen Fertigstellung in 2020, wird sich diese Mühe auszahlen. Das St. Josefshospital erstrahlt dann in ganz neuem Glanz und wird für alle Beteiligten Voraussetzungen bieten, die modernsten Ansprüchen genügen.