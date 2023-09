Sanierung in Krefeld ab Herbst Umbau der Philadelphiastraße – was Anwohner und Autofahrer erwartet

Eines der hässlichsten Straßenstücke Krefelds soll ab dem vierten Quartal neu gestaltet werden: Gemeint ist die Philadelphiastraße. Da diese Straße zugleich eine der Hauptschlagadern für den Verkehr nahe der Innenstadt ist, will die Stadt die Bürger stark einbinden, sie engmaschig informieren und die Verkehrsplanung so gestalten, dass die Behinderungen für den Verkehr erträglich bleiben. Die Stadt hat ihre Pläne und die vorgesehene Kommunikation mit der Bürgerschaft jetzt detailliert vorgestellt. Damit nähert sich eine Geschichte dem Schlusskapitel, die aberwitzig viel Zeit in Anspruch genommen hat: Man kann im RP-Archiv bis ins Jahr 2008 zurückgehen, als der damalige Vorsitzende der Bürgergesellschaft Schinkenplatz, Hans-Günter Nichts, Ausbau und Begrünung der Philadelphiastraße forderte. Schon er berief sich seinerzeit auf 20 Jahre alte Pläne dafür – damit reichen die Umbaupläne mindestens bis ins Jahr 1988 zurück.