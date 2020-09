Ulla Lenze erhält Niederrheinischen Literaturpreis : Mein Großonkel, der Spion

Ulla Lenze erhält am Wochenende den Niederrheinischen Literaturpreis und liest am Montag, 7. September, um 19 Uhr im Atrium der Mediothek Krefeld am Theaterplatz Auszüge aus ihrem Roman „Der Empfänger“ vor. Foto: Andreas Woitschützke

Krefeld Die Schriftstellerin wird am kommenden Wochenende in Krefeld mit dem Niederrheinischen Literaturpreis ausgezeichnet für ihren in diesem Jahr erschienenen fünften Roman „Der Empfänger“.

Das Buch um Josef Klein aus Neuss gliedert sich in 37 Kapitel, die als Überschrift einfach die entsprechende Zahl tragen und außerdem knapp Ort, Monat und Jahr angeben. „Costa Rica“ und „1953“ stehen am Anfang und am Ende einer Geschichte um den Deutschen Josef Klein; weitere Stationen sind New York und Neuss. Er ist, das erfährt der Leser aus den zeitlich und räumlich springenden Abschnitten, 1925 nach Amerika ausgewandert und kehrt vier Jahre nach dem Krieg für kurze Zeit zu seinem Bruder und dessen Familie nach Neuss zurück. Doch dort hält es ihn nicht lange. Josef Klein reist nach Argentinien an der Südspitze des Kontinents und schließlich nach Costa Rica in Mittelamerika.

Info Sonntag Literaturpreis, Montag Lesung Der Niederrheinische Literaturpreis wird am Sonntag, 6. September um 17 Uhr in der Mediothek an Ulla Lenze verliehen. Sie liest am Montag, 7. September, um 19 Uhr in der Mediothek. Eine Anmeldung online unter mediothek@krefeld.de ist erforderlich.

Seine Zeit in New York wird durch sein Hobby des Funkens geprägt: Der Funkempfänger gibt ihm das Gefühl von Freiheit, bindet ihn jedoch an Nazis und Geheimdienst in den USA. Josef Klein lässt sich noch vor Kriegseintritt der USA von der deutschen Abwehr einspannen und wird kurze Zeit zum D. Josef Klein schaut nicht so genau, was geschieht – das macht ihn zu einem Mitläufer jenseits des Atlantiks.

Ulla Lenze gibt ihrem Roman einen personalen Erzähler und lässt ihren Protagonisten auch in den zeitlich genau fest gelegten Kapiteln springen: In Erinnerungen und Gesprächen werden wieder andere Zeiten lebendig. So ergibt sich das Kaleidoskop eines deutschen Lebens in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Grundlage dafür ist familiäre Überlieferung: „Obwohl ich die Lebensgeschichte meines Großonkels Josef Klein zu großen Teilen verarbeitet habe, ist die literarische Figur Josef Klein meine Erfindung“, schreibt Ulla Lenze zu Beginn.

Ulla Lenzes Stil kann sehr lakonisch sein und erinnert damit an die Nachkriegsliteratur. An mancher Stelle formuliert sie bildhaft und bringt nicht nur den Protagonisten dem Leser nahe: „Er konnte in diese Gefühle hineinwaten wie in einen See, dessen Wasser langsam an ihm hochstieg.“

„Der Empfänger“ ist Ihr erster Roman mit einem historischen Hintergrund. Wann sind Sie auf die Lebensgeschichte Ihres Großonkels Josef Klein aufmerksam geworden? Wie lange hat der Stoff auf Sie gewartet? Wer hat die Briefe aufbewahrt?

Lenze Meine Mutter hat mir Anfang 2014 den Briefwechsel zwischen Josef Klein und Carl Klein (meinem Großvater) gegeben; wir wussten damals eigentlich nicht viel über ihn. Je mehr ich mich in die Briefe vertiefte, desto spannender wurde die Sache; spätestens nachdem ich entdeckte, dass im Internet einiges über den Spionagefall in Amerika zu finden ist, in den Josef Klein involviert war. Daraufhin habe ich mir auch Bücher aus Amerika bestellt und mich in das Thema eingearbeitet.

Haben Sie auch mit Ihren Großeltern über den Bruder bzw. Schwager gesprochen? Hat Ihnen Ihre Großmutter von den feinen Schwingungen zwischen ihr und Josef Klein gesprochen?

Lenze Leider sind meine Großeltern beide schon lange tot, so gab es also keine Gelegenheit dazu. Meine Mutter aber hat ein ausgezeichnetes Gedächtnis. In den Briefen nennt Josef Klein meine Mutter übrigens tatsächlich auch „Täubchen“, wie im Roman. Als Josef Klein im Sommer 1949 für drei Monate in Neuss in ihrer Familie Station machte – er war gerade aus dem Internierungslager Ellis Island nach Deutschland gebracht worden – war meine Mutter zwar erst elf Jahre alt, aber sie kann sich an sehr viele Details erinnern; etwa an sein schiefes Lächeln, seine amerikanische Aussprache und Grammatikfehler, seine Essgewohnheiten (er klappte sein Butterbrot nicht mit einer zweiten Brotscheibe zu, was ja sättigender und billiger ist, sondern belegte eine einzelne Scheibe Brot; er hatte in Amerika keine Hungersnot erfahren, so wie sie in Neuss). Oder auch folgende Familien-Anekdote: Nachdem Josef Klein 1925 ausgewandert war, schrieb er der Mutter nach Hause, er werde in Amerika nun „Joe“ genannt, und seine Mutter erzählte daraufhin: „Unser Josef heißt nun „Jö.“ Das Verhältnis zwischen Josef Klein und Edith Klein, meiner Großmutter, habe ich natürlich fiktional ausgebaut; trotzdem glaube ich, dass die beiden einander sehr mochten. Einige Briefe, die er von seinen Reisen später schickt, schreibt er auch nur an Edith, und da spürt man die Wertschätzung und Zuneigung sehr stark. Aber auch ohne diese „Legitimation“ durch die historische Vorlage hätte ich wohl dieses klassische Dreiecksverhältnis: der Schwager, der ins Haus des Bruders kommt und der Schwägerin leicht nachstellt - sicherlich verwendet.

Waren die politischen Verhältnisse in den USA Ihnen vertraut? Wie haben Sie recherchiert?

Lenze Dass es in den 30ern, noch im Zuge der Weltwirtschaftskrise, in den USA viele faschistische und offen antisemitische Gruppierungen gab, habe ich tatsächlich erst durch die Recherche erfahren. Diese Gruppen haben auch Netzwerke gebildet, Propagandamaterial aus Nazi-Deutschland übernommen (Hitlergruß, Hakenkreuz), und sie wurden recht lange geduldet. Besonders interessant für einen Roman über einen deutschen Auswanderer war natürlich der Amerikadeutsche Bund, der mitten in Manhattan Nazi-Aufmärsche abhielt. Eine wichtige Quelle war für mich das Archiv der New York Times; da kann man unglaublich viel erfahren, sei es, welche Nachrichten dort über Hitler-Deutschland auftauchen (recht viele; man konnte also viel wissen), oder welche Filme um wieviel Uhr am Broadway laufen, oder was ein Damen-Pelzmantel kostet. Darüber hinaus natürlich Geschichtsbücher, aber auch Filme aus der Zeit und am liebsten auf youtube Straßenszenen aus New York City.

Können Sie eine Grenze zwischen Realität und Fiktion ziehen?

Lenze Weil es eben ein Roman und kein Tatsachenbericht ist, gibt es natürlich einige Veränderungen, und hauptsächlich da, wo auch trotz Rekonstruktion der Fakten noch Lücken bleiben, fängt das Erzählen an. So stelle ich zum Beispiel dem Helden eine resolute junge Frau wie Lauren zur Seite, oder mache afroamerikanische Bean Pie zu seinem Lieblingsgericht (durchaus möglich). Wichtig war, dass alles auch so hätte passieren können. Um das einschätzen zu können, habe ich viele weitere Spionage-Fälle aus der Zeit recherchiert, nicht nur den Duquesne-Spionagefall, in den Josef Klein verwickelt war. In Gesprächen über das Buch ist es aber manchmal wichtig, zu unterscheiden: Halt, das betrifft nun ausschließlich den „echten“ Josef Klein, bzw. den „historischen“. Über letzteren kann ich ja nicht einfach verfügen und Dinge behaupten, die ich eigentlich nur über die Romanfigur weiß. Trennen kann ich das gut, obschon sich in meinem spontanen Empfinden der Roman-Josef durchgesetzt hat.

Ist Josef Klein in dem Roman ein Mensch mit unausweichlichem Schicksal?

Lenze Ja, der Roman-Josef schwankt zwischen Konfliktvermeidung und auch leichter Widerständigkeit. Eigentlich ging es mir auch genau um diese Schwebe, in der er sich hält: er kann sich einfach nicht durchringen, Verantwortung zu übernehmen, es ist immer etwas zu spät, wird zum Getriebenen. Er hätte durchaus auch anders gekonnt, diese Freiheit hat er, und im Roman bieten sich ihm ja auch mehrere Gelegenheiten, die Spur zu wechseln. Aber er schafft es nicht. Insofern wohl ein unausweichliches Schicksal.

Haben Sie literarische Vorbilder?

Lenze Vor etwa zwanzig Jahren, als ich mit dem Schreiben anfing, habe ich oft gleich das gesamte Werk eines Autors gelesen; Dostojewski, Flaubert, Don Delillo, um nur einige zu nennen. Ich wollte wissen, wie sich Themen und Stil von Buch zu Buch entwickeln, und natürlich waren das auch meine Vorbilder, neben anderen. Heute lasse ich mich einfach gern von guten Romanen inspirieren oder auch unterhalten.

