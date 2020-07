Literatur in Krefeld : Ulla Lenze erhält den Niederrheinischen Literaturpreis

Ulla Lenze erhält den Niederrheinischen Literaturpreis Foto: Julien Menand

Krefeld Der mit 10.000 Euro dotierte Preis der Stadt Krefeld soll am 6. September im Rathaus an die gebürtige Mönchengladbacherin überreicht werden. Die 46-Jährige wird für ihr Gesamtwerk ausgezeichnet.

Von Petra Diederichs

Ulla Lenze ist schon ein bisschen herum gekommen in der Welt. Sie ist 1973 in Mönchengladbach geboren, hat als 16-Jährige ein halbes Jahr lang bei einer Familie in Indien gelebt, war Stadtschreiberin in Damaskus, begleitete Frank-Walter Steinmeier in dessen Zeit als Außenminister auf einer Delegationsreise nach Neu-Delhi und war Teilnehmerin beim Treffen irakischer Dichterinnen in Basra. Am 6. September steht Krefeld als Destination im Terminkalender von Ulla Lenze. Die Schriftstellerin wird mit dem Niederrheinischen Literaturpreis der Stadt Krefeld 2020 ausgezeichnet. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis soll ihr an diesem Tag im historischen Ratssaal übergeben werden.

Das Votum der Jury war einstimmig und würdigt die fünf Romane, in denen Ulla Lenze durch eine „subtile, hochdifferenzierte Charakterisierung von Städten und Menschen beeindruckt“ habe. Ihre Fähigkeit, Atmosphären und Stimmungen mit Gedanken und Reflexion zu verknüpfen, rage in der deutschen Literatur heraus, heißt es in der Begründung der Jury.

Dazu beigetragen hat auch ihr jüngster, in diesem Jahr erschienener Roman „Der Empfänger“, der von der Literaturkritik hoch gelobt wird. Darin erzählt sie die Geschichte eines Mannes ohne besondere Eigenschaften, der als Auswanderer sein Glück in Amerika sucht. Die Handlung spielt zwischen den 1920er- und 1950er-Jahren in New York, Neuss, am Niederrhein und in Südamerika. Nazi-Spione und FBI werden auf den Amateurfunker Josef Klein aufmerksam. Unversehens und unfreiwillig wird Klein zum Doppelagenten. Am Ende geht ihm alles verloren, auch der Traum von der großen Freiheit.

Es ist das erste Mal, dass sich Ulla Lenze in einem Roman mit der westlichen Kultur und der deutschen Vergangenheit auseinandersetzt. Ihre Schauplätze lagen meist im Orient. Die Vernetzung von Schreibenden aus Kriegs- und Krisengebieten mit deutschsprachigen Kollegen ist ihr ein Anliegen. Die Liste ihrer Stipendien ist lang – und immer wird ihre poetische Sprache gelobt.