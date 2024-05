Ukrainische Filmtage NRW Emotionale Geschichten bei den ukrainischen Filmtagen

„We will not fade away“ ist ein gut 100-minütiger Dokumentarfilm (2023) der Regisseurin Alisa Kovalenko. Er zeigt fünf Jugendliche, die in der konfliktreichen ukrainischen Donbass-Region leben. Eine Himalaya-Expedition ermöglicht ihnen eine kurze Flucht aus der Realität. Der Film zeichnet das Porträt einer Generation, die trotz allem in der Lage ist, die zerbrechliche Schönheit des Lebens zu erkennen und zu feiern, heißt es in der Ankündigung. Der Film wurde bereits weltweit auf Festivals vorgeführt. Beim Internationalen Menschenrechtsfilmfestival in Nürnberg erhielt er den Jugendjury-Preis.