Feierstimmung am Rhein in Krefeld Uerdinger Weinfest wird immer beliebter

Nach einem Probelauf im vergangenen Jahr sind die Vorsitzenden des Uerdinger Kaufmannsbundes Uwe Rutkowski und Bettina Losereit von der Integration der Weingasse in das Herbstfest überzeugt. „Wir hatten in der Weingasse keine Gäste, die irgendwelche Schwierigkeiten machten“, berichtete der Kaufmannsbund-Vorsitzende, „Wein hat sein geselliges Publikum, das ihn beim Gespräch genießen möchte. Und mit unserem Geschäftsführer Fabian de Cassan haben wir einen erfahrenen Uerdinger Weinhändler, der weiß, wie man mit diesem Produkt in die Öffentlichkeit geht.“ So sieht es danach aus, dass die gemütliche Weingasse auch im kommenden Jahr wieder ein Besuchermagnet wird.