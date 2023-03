Land ersetzt Denkmal-Bauwerk Uerdinger Rheinbrücke muss ab 2030 einem Neubau weichen

Die Zeit für die denkmalgeschützte Uerdinger Rheinbrücke ist abgelaufen. Das teilte Straßen Nodrhein-Westfalen als Behörde am Mittwoch mit. Nach mehr als hundert Jahren in Betrieb müsse die Rheinbrücke in Krefeld-Uerdingen Anfang der 2030-er-Jahre durch ein neues Bauwerk ersetzt werden. Die Ergebnisse einer Untersucung – einer so genannten Brückennachrechnung und Materialprüfung – seien so ausgefallen, dass ein solcher Schritt notwendig werde. „Eine dauerhafte Weiternutzung der Krefelder Rheinbrücke ist aufgrund der Nachrechnungsergebnisse nicht möglich“, sagte Christoph Jansen, Regionalleiter bei dem zuständigen Straßenbaulastträger Straßen NRW.