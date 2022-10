Helfen in Uerdingen : Uerdinger Leuchtturm der Solidarität

Helfen in Uerdingen

Der Einsatz bleibt in Uerdingen: Mit dem gespendeten Geld soll das Engagement in Uerdingen unterstützt werden. Die Projekte stehen derzeit noch nicht fest. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der Uerdinger Kümmererkreis lädt zu einer ungewöhnlichen Aktion ein. Mit einem Euro kann sich jeder Bürger einbringen und so zur Gesamtsumme von 18.000 Euro beitragen. Gesammelt wird bis zum 31. Dezember.

Das Sparschwein steht parat und die ersten Ein-Eurostücke haben schon den Weg hinein gefunden. Seit dem 1. Oktober steht in der Uerdinger Sparkassenfiliale ein ganz besonderer Spartopf, in den ganz viele Ein-Eurostücke, aber „gerne auch mehr“, wie Linus Weber vom Uerdinger Kümmererkreis lächelnd bemerkt, eingeworfen werden sollen. Der Kümmererkreis hat eine ganz besondere Aktion gestartet. Unter dem Titel „Einer … 1 Euro für alle! Alle für Uerdingen“ sind alle Uerdingen aufgerufen, einen Euro zu spenden, um damit einen Spendentopf zu füllen, mit dem dann wiederum verschiedene Projektideen aus der Bürgerschaft realisiert werden sollen.

„Die Idee ist, dass sich alle Uerdinger Bürgerinnen und Bürger mit einem Euro an der Aktion beteiligen. Wir sind circa 18.000 Einwohner, das würde im Umkehrschluss bedeuten, dass wir eine Summe von 18.000 Euro erzielen würden“, sagt Uwe Rutkowski, der wie Weber zum insgesamt siebenköpfigen Projektteam der Aktion vom Uerdinger Kümmererkreis gehört. Den Kümmererkreis selber, der aus aktiven Bürgern, Vereinen und Organisationen besteht, gibt es seit sechs Jahren. Er wurde seinerzeit von Mario Bernards, dem Leiter des Nachbarschaftsbüros in Uerdingen, ins Leben gerufen.

Helfen ist auf vielfältige Weise möglich: Neben dem Sparschwein in der Uerdinger Sparkassenfiliale können auch Überweisungen auf das Treuhandkonto der IG Rheinstadt Uerdingen e. V., IBAN: DE30 3205 0000 0003 6463 20 getätigt werden.

Siegehrung Stadtradeln in Geldern

Siegehrung Stadtradeln in Geldern : 193.000 Rad-Kilometer für den Klimaschutz

Aus diesem Kreis heraus gründete sich bereits Anfang 2020 ein Organisationsteam, das die Idee zu dem gerade frisch gestarteten Projekt hatte. Die Initiatoren wollen gerade in diesen schweren Zeiten, die unter anderem mit gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreisen einhergehen, an die Solidarität zwischen den Menschen appellieren. „Wenn jeder ein klein wenig gibt, erreicht man trotzdem ein großes Ganzes. Wir wollen in den düsteren Zeiten eine Leuchtturmfunktion einnehmen“, sagt Weber.