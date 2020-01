Karneval in Uerdingen : „Feiern ohne Reihern“ ist zurück

Karneval in Uerdingen

Krefeld Nach einer einjährigen Pause gibt es wieder eine Party für Jugendlichen geben.

Die Jugendlichen dürfen sich freuen. Einen Tag nach Altweiber, am Freitag, 21. Februar, laden die Mitglieder des Karnevalszug-Vereins Uerdingen (KZV) wieder zu „Feiern ohne Reihern“ ein. Von 18 bis 22 Uhr können Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren im großen Festzelt auf dem Marktplatz die Sau rauslassen – allerdings ohne Alkohol.

Der übermäßige Konsum alkoholischer Getränke hatte in der Vergangenheit im Uerdinger Karneval sehr oft zu unschönen Szenen geführt, die die Organisatoren auf jeden Fall vermeiden wollen. „Wir kennen die Tricks der Teenager und werden entsprechend auch vor dem Zelt kontrollieren“, erklärt KZV-Vorsitzender Thorsten Süllwold auf Anfrage der Redaktion.

Seit 2012 engagiert sich der Zugverein für Jugendliche und bietet ihnen die Möglichkeit, auch ohne Alkohol jede Menge Spaß zu haben. In die Schlagzeilen geriet die Veranstaltung 2018, als eine Gruppe kostümierter Jugendlicher auf einen Mann einprügelte. Probleme gab es an den Karnevalstagen auch mit jungen Feiernden am Rheindeich, die übermäßig dem Alkohol zugesprochen hatten. Und natürlich musste auch der KZV wie andere Karnevalsvereine auch die erhöhten Sicherheitsauflagen erfüllen. „Da stand für uns erstmal die Organisation des großen Umzuges im Vordergrund. Wir haben aber auch direkt gesagt, dass wir die Party der Jugendlichen weiter anbieten wollen“, sagt Süllwold.