Kooperation mit der RSG Gartenstadt in Krefeld Uerdinger Highlander haben Trainingsheimat gefunden

Bei der RSG wird derzeit daran gearbeitet, im Fußball ein Inklusionsteam aufzubauen. Bei den Highlandern ist man stolz darauf, dass die Lebenshilfe Krefeld ein Team zu den Highland Games am 8. Juni gemeldet hat. „Dabei wird es aber nicht bleiben. Wenn alles so läuft wie gewünscht, ist für Mitte Mai eine große Eröffnung unseres Highlander-Platzes geplant. Dieser soll für Menschen mit Handicap künftig in Krefeld als weitere Freizeitstätte für Inklusion im Sport zur Verfügung stehen“, sagt Frank Langen, der Vorsitzender der Highlander.