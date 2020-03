Stadtteil in Krefeld : Das ist wichtig beim Uerdinger Handlungskonzept

Stadtteil in Krefeld

Krefeld Uerdingen hat viele schöne Ecken. Diese positiven Seiten sollen gestärkt werden. Ulrich Lohmar (CDU) erklärt, worauf beim Integrierten Handlungsmodell geachtet werden muss und was bereits umgesetzt wurde.

Dass sich Krefeld seit jüngstem mit dem Slogan „Krefeld am Rhein“ schmückt, unterstreicht die Vorzüge Uerdingens: seine Lage direkt am Rhein, sein historischer Marktplatz mit den denkmalgeschützten Herbertzhäusern, seine Nähe zur Industrie.

Informationen gibt es im Quartiersbüro, Am Marktplatz 5, Telefon 02151 861690, Mail qm-uerdingen@krefeld.de Öffnungszeiten: montags 10 bis16 Uhr und mittwochs 10 bis 18 Uhr

Das Integrierte Handlungskonzept ist die Grundlage für eine strategische Stadtteilentwicklung, es legt einen Fahrplan der weiteren Stadtteilentwicklung fest, beschreibt die zentralen Maßnahmen für die weitere Stadtteilentwicklung, baut auf vorhandene Planungen und Konzepte auf, verfolgt einen integrierten Ansatz und bindet frühzeitig die Bevölkerung und andere relevante Partner in die Strategieentwicklung ein.

Der 59-jährige Juwelier und Uhrmachermeister Lohmar wurde in Uerdingen geboren. Sein Vater Günter bezog ihn schon in jungen Jahren in die Organisation des Uerdinger Werberinges ein. Unter seinem Vorsitz wurde aus dem Werbering der Uerdinger Kaufmannsbund. Lohmar ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Seine Schäferhündin Dina begleitet ihn häufig. Lohmar fordert, dass das Uerdinger Potenzial zügiger als bisher entwickelt werden müsse.