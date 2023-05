Verkaufsoffener Sonntag an Muttertag Frühlingsfest in Uerdingen

Der Frühling hält Einzug in Uerdingen und wird auch in diesem Jahr wieder mit einem Fest begrüßt. „Wir haben die Veranstaltung extra eine Woche nach hinten verschoben, da an dem aktuellen Wochenende in Krefeld sehr viel los ist“, erklärt Uwe Rutkowski, Vorsitzender des Uerdinger Kaufmannsbundes, der den „Uerdinger Frühling“ ausrichtet. So öffnen die Geschäfte nun am Sonntag, 14 Mai, von 13 bis 18 Uhr.