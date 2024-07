Krefeld unterzeichnete 1969 die Urkunde Ein Uerdinger will die Städtepartnerschaft mit Leicester beleben

Er erinnert sich noch gut an die Anfänge in den 70er Jahren. Damals gab es einen regelmäßigen Austausch beider Städte, unter anderem durch Fußballvereine. „Bei einem Austausch war Pete Busby unser Gast. Er konnte kein Deutsch und wir kein Englisch. Wir haben uns in der Not mit Zeichensprache verständigt“, erzählt Langen. Dem Engländer gefiel es so gut, dass er etwas später für ein paar Wochen nach Krefeld kam. Ein Jahr später folgte der Krefelder Gegenbesuch in der englischen Metropole.