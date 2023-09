Geltungsdauer befristet Uerdinger Altstadt-Satzung auf Probe

Die Uerdinger Altstadt rund um den Marktplatz zwischen Rhein und Kurfürstenstraße sowie Wallgarten und Bahnhofsplatz soll ihren besonderen Charakter behalten. Das ist der Wunsch von Politik und Verwaltung in Krefeld. Entsprechendes Stadtrecht (Satzungen) solle dafür sorgen, dass die Verantwortlichen eine Handhabe bekommen, unliebsame Entwicklungen zu verhindern. Darüber, wie weit der Eingriff in Eigentums- und Gestaltungsrechte der Bürgerschaft gehen sollte, gibt es unterschiedliche Meinungen. Das Verbot der Stadtverwaltung, an der Markise des Café In an der Niederstraße für die Zeit starken Regens und heftiger Winde transparente und abnehmbare Seitenwände anbringen zu dürfen, erzeugte im Ort und im Internet überwiegend Unverständnis.