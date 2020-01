Spielplätze in Krefeld Uerdingen : Eine neue Schaukel für den Stadtpark

Krefeld Im Uerdinger Stadtpark dürfen sich Kinder und Jugendliche über ein neues Spielgerät freuen, eine so genannte Tampenschaukel. Sie funktioniert ähnlich wie eine Schiffschaukel. Auf dem Spielplatz Lübecker Weg gibt es eine neue Wippe.

Doch nicht nur im Stadtpark können sich die Uerdinger Kinder über ein neues Spielgerät freuen. Auch auf dem Spielplatz am Lübecker Weg gibt’s was Neues. Eine Wippe ergänzt das einst so wenig attraktive Angebot, das inzwischen deutlich aufgepeppt wurde. Um die Attraktivität des Platzes zu steigern, sammelten die Mitglieder des eigens zu diesem Zweck gegründeten Fördervereins fleißig Spenden und haben inzwischen über 30.000 Euro in die Anlage investiert. Weitere 40.000 Euro, die von der Stadt kamen, wurden dazu genutzt, das Gelände kindgerecht zu gestalten.