Aus den Stadtteilen : Uerdingens Herbertzhäuser sind verhüllt

Die Fassade der Herbertzhäuser am historischen Markt ist verhüllt, das Gerüst steht. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Sanierung der Herbertzhäuser muss zügig vorangehen, denn die dafür beantragten Gelder verfallen in sechs Jahren. Das erfuhren die Mitglieder der Bezirksvertretung Uerdingen in ihrer Sitzung am Mittwoch.

Die Fassaden der Herbertzhäuser sind seit einigen Tagen hinter den Planen eines Baugerüsts verborgen. Die aus Denkmalschutzgeldern finanzierte Restaurierung der die Westfront des historischen Uerdinger Marktplatzes prägenden einstigen Wohnhäuser der Brüder Balthasar, Jakob und Josef Herbertz hat begonnen. Dabei soll es aber nicht bleiben.

In der letzten Sitzung der Bezirksvertretung Uerdingen vor dem Jahreswechsel stellte Architekt Achim Pfeiffer vom renommierten Essener Planungsbüro Heinrich Böll im Rahmen einer Machbarkeitsstudie ein Nutzungs- und Planungskonzept zur weiteren Sanierung der denkmalgeschützten Herbertzhäuser vor.

Info Einst die Wohnhäuser von drei Brüdern Die 1832 errichteten, so genannten Herbertzhäuser mit ihrer klassischen Fassade sind ein Blickfang am historischen Marktplatz. Sie waren einst die Wohnhäuser der Brüder Balthasar, Jakob und Josef Herbertz, die zu den vermögendsten Familien der Rheinstadt gehörten.

Das auf die Anpassung historischer Gebäude an eine moderne Nutzung spezialisierte Architektenbüro hat zahlreiche Preise erhalten, etwa für den Schacht VII der Essener Zeche Zollverein oder die Villa Hügel. In Krefeld hat es sich mit der Alten Samtweberei einen Namen gemacht. „Wir haben hohen Respekt vor der Qualität dieses Baudenkmals, das den historischen Marktplatz prägt und sich perfekt in den Grundriss der Stadt einfügt“, führte Planer Pfeiffer aus. „Die Häuser sollen nicht auf links gedreht werden. Wegen ihrer Qualität soll vieles so bleiben wie es ist.“

Die Entwürfe der 1832 errichteten klassizistischen herrschaftlichen Wohnhäuser werden dem im Rheinland und Westfalen wohlbekannten Baumeister und Architekten Adolph von Vagedes zugeschrieben. Ins Auge fallen vor allem die klassizistisch stuckierten Treppenhäuser, deren Wendeltreppen an den Geländern kunstvolle Schnitzereien aufweisen.

Vor fünf Jahren hatte der Krefelder Rat beschlossen, die Häuser Nr. 1 und Nr. 5 nicht zu verkaufen, sondern zu einem Bürgerzentrum zu entwickeln. Das in Privateigentum befindliche Haus Nr. 3 (Apotheke) wurde vom Eigentümer in eine gemeinsame Planung eingebracht. Barrierefreiheit und moderner Brandschutz, die Belange eines kulturellen Mehrwerts für alle Uerdinger und die Forderungen des Denkmalschutzes sind bei der künftigen Nutzung zu berücksichtigen. „Die Qualität unserer Lösungsvorschläge entscheidet, ob die untere Denkmalbehörde mitzieht“, erklärte der Essener Planer. Mit ihr arbeiten die Planer eng zusammen. Im Rahmen einer Grundsanierung der alten Gebäude werden an der Rückseite des Gebäudes Nr. 1 (Rathaus) ein Aufzug und eine weitere Treppe errichtet. Bisher konnten Personen aus der zweiten Etage bei Gefahr nur über die zentrale Innentreppe fliehen oder sie mussten ein Sprungtuch der Feuerwehr benutzen. Das führte zu einer Zugangsbeschränkung auf 30 Personen.

Das Innere des Hauses Nr. 5 (Bücherei) haben viele Nutzer im Laufe der Zeit nach ihren Wünschen verändert, so dass von der historischen Ausstattung nicht viel übrig blieb. Dem wollen die Planer durch eine Einbeziehung des Hofes mit einem umlaufenden „Hofhaus“ entgegenwirken, über das der rückseitige Fluchtweg mit einer Treppe geführt wird. Die Planer denken an ein vom Marktplatz her zugängliches offenes „Bürgerhaus“, das sich im „Hofhaus“ fortsetzt. Die darüber liegenden Geschosse umfassen einen Aufführungs- oder Vortragssaal mit Nebenraum und „Salons“, die von der Volkshochschule, der Musikschule und anderen bürgerschaftlichen Institutionen bespielt werden. Die bisher an zwei Tagen geöffnete „Bücherei des Vertrauens“ vergrößert sich zu einer Mediothek, in der es ruhig zugehen soll. Lebhafter ist es dann im angrenzenden Lesecafé, das sich Uerdinger Bürgern öffnet, die ihre Morgenzeitung nicht alleine lesen wollen. Bezirksvorsteher Jürgen Hengst sieht in diesem Beitrag zur kulturellen Teilhabe aller Uerdinger ein wichtiges Signal für die Rheinstadt.

Um durch Barrierefreiheit wirklich allen Bürgern den Zugang zu den öffentlichen Institutionen wie auch zur Apotheke im Mittelhaus zu ermöglichen, sehen die Planer eine etwas hochgegriffen formulierte „Marktterrasse“ vor. Dahinter verbirgt sich ein vor die 50 Meter lange fünfzehnachsige Front der drei Häuser gesetzte etwa 85 Zentimeter hohe und 2,50 Meter breiter Treppenaufgang mit zwei Zugangsrampen, der zugleich auch als unkonventioneller Sitzplatz mit Blick auf den historischen Markt dient.

Ein Schild weist daraufhin, dass das Quartiersbüro trotz der Arbeiten und des verhängten Eingangs geöffnet ist. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)