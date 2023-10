70 Jahre Macrolon – der Wunder-Kunststoff Uerdingens größter Erfinder aller Zeiten

Gelernt hatte er beim Besten – dem Chemie-Nobelpreisträger Hermann Staudinger: Hermann Schnell war Assistent des Erfinders der Polymeren Chemie. Kunststoffe bestehen aus synthetischen Polymeren. Und so kam dann, was da kommen musste. Schnell erwies sich als gelehriger und aufmerksamer Erfinder und entwickelte 1953 in Uerdingen einen Stoff, der seit Jahrzehnten weltweit in vielfältiger Form zum Einsatz kommt und mit dem die Bayer AG – jetzt Covestro – und viele andere Unternehmen jede Menge Geld verdienen: Polycarbonat.