Krefeld-Uerdingen: Spielplatz-Sanierung am Zollhof

Uerdingen : Ein Schiff für die kleinen Piraten

Uerdingen Der in die Jahre gekommene Spielplatz am Zollhof in Uerdingen soll im kommenden Jahr komplett erneuert werden. Das neue Spiel-Motto ist „Rhein-Schifffahrt“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Aufgrund der Ergebnisse einer bodengutachterlichen Untersuchung musste der öffentliche Spielplatz Am Zollhof in Krefeld-Uerdingen Anfang Mai geschlossen werden. Mittlerweile in die Jahre gekommen, entspricht er auch in seinem Erscheinungsbild und der Gesamtausstattung nicht mehr den aktuellen Anforderungen. Die Spielgeräte – Hangelkombination, Kletterschiff und Wippe – sind durch Materialverschleiß unattraktiv geworden und können nur noch mit großen Einschränkungen genutzt werden.

Im Rahmen des Integrierten Handlungskonzepts Uerdingen im Förderprogramm Stadtumbau West plant die Stadt nun, den Spielplatz, der direkt an der Rheinuferpromenade liegt, im kommenden Jahr für knapp 340.000 Euro zu erneuern. Ziel ist es, mit der Schaffung eines hochwertigen, attraktiven Spielplatzes unter dem Thema „Rhein-Schifffahrt“ ein vielseitiges Spielangebot für Kinder von drei bis 14 Jahren zu bieten.



zurück

weiter

Zum Motto passend sind als Spielgeräte zum Beispiel ein Piraten-Holzschiff, ein großes Kletternetz in Schiffform, ein Mastkorb, ein dickes Klettertau (mit Hangelseil), ein großer farbiger Leuchtturm mit Rutsche und Kletterstange sowie Holzstege und Findlinge als Hüpf- und Balanciersteine geplant. Die bereits vorhandene Seilbahn soll erhalten bleiben.