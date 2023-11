Wettbewerb für „Am Röttgen“ Der Stadtteil Uerdingen soll ein neues Gesicht bekommen

Krefeld · Mit einem Wettbewerb der Planungsbüros will die Stadt die besten Lösungen für eine neue Nutzung des Platzes am Röttgen in Uerdingen finden. Die Umgebung soll dabei gleich mit verbessert werden. In Uerdingen passiert einiges.

16.11.2023 , 14:30 Uhr

Der Platz Am Röttgen ist zentral in Uerdingen nahe der Altstadt gelegen und als Parkplatz städtebaulich keine Attraktion: Das soll ein Wettbewerb mit neuen ideen ändern. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)