Uerdingen Mit Boule, Kino und Gastro – Rhine Side startet am 15. Mai

In diesem leicht veränderten Format öffnet der „Rhine Side“-Biergarten am Mittwoch, 15. Mai, und bleibt bis 1. September geöffnet. Das bewährte Format aus Musik, Gastronomie, Kulinarik und Kunst, wird auch am neuen Standort weitergeführt. „Durch die Verkleinerung der Fläche wird das Werftgelände noch stärker in den Fokus gerückt. Wir befinden uns im Grunde noch näher am Fluss“, sagt Claire Neidhardt, Leiterin des Stadtmarketings. „Die ‚Rhine Side‘ war von Beginn an ein Format, das von Improvisation, Entwicklungsmöglichkeiten und Ausprobieren gelebt hat. Insofern ist es nur konsequent, dass wir auch für dieses Jahr Mittel und Wege suchen, trotz der anstehenden baulichen Veränderungen am Ufer weiterzumachen.“