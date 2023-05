Naturphänomen in Krefeld Halsbandsittiche richten ihre Nisthöhle in einer gedämmten Hauswand ein

Erst traut man seinen Augen nicht: In der gedämmten, im Sonnenlicht strahlend weißen Wand eines Hauses in Uerdingen an der Westerburgstraße, Ecke Hochstadenstraße, ist ein vielleicht zehn Zentimeter großes Loch. Plötzlich fliegen zwei leuchtend grüne Halsbandsittiche das Loch an. Ein Tier verschwindet sofort in der Öffnung, der andere Vogel positioniert sich darüber auf der Dachrinne – wie in einem Ausguck. Nach ein paar Sekunden fliegt auch er das Loch an und scheint, so sieht es jedenfalls von unten aus, den zweiten Vogel zu füttern.