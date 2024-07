Defekte Leitung in Uerdingen Feuerwehr lässt kontrolliert Gas ab

(RP) Bei Bauarbeiten im Bereich unter der Autobahnbrücke in Uerdingen ist am Dienstagnachmittag eine Gashochdruckleitung der NGN Netzgesellschaft Niederrhein beschädigt. Wie die Feuerwehr weiter mitteilt, muss für eine Reparatur zunächst der Druck in der Leitung gesenkt und das Gas abgelassen werden. Dies sei für die NGN ein Routine-Vorgang, heißt es. Das Ablassen des Gases erfolge dosiert und kontrolliert über einen Zeitraum von rund zehn Minuten. Es besteht keine Gefährdung – in der näheren Umgebung könnte lediglich ein vorübergehender Gasgeruch vernommen werden, der sich aber binnen weniger Minuten verflüchtigt, erläutert die Feuerwehr. Durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Uerdingen wird für diesen Zeitraum vorsorglich der Brandschutz sichergestellt.