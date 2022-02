Nach der Auswertung des Wettbewerbs : Uerdingen bekommt ein neues Motto

Das neue Motto hat sich in einem Wettbewerb durchgesetzt. Der Siegerentwurf wurde mit 500 Euro prämiert. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Ab sofort gibt es ein neues Motto und ein neues Logo für den Stadtteil Uerdingen. Der Siegervorschlag „Uerdingen – alles am Fluss“, hat sich in einem Wettbewerb gegen 70 andere Einsendungen durchgesetzt. Nicht nur der Kümmerkreis freut sich.

„Uerdingen – alles am Fluss“, so lautet das neue Motto der Rheinstadt, das nun in einem Wettbewerb des Uerdinger Kümmerkreises gekürt wurde. Dieser ist ein Zusammenschluss vieler engagierter Bürger, Vereine und Unternehmen aus dem Stadtteil. So sind beispielsweise der Kaufmannsbund, die IG Oberstraße, der Chempark oder ´die Sparkasse in der Vereinigung aktiv. „Unser Ziel war, ein positives, zukunftsweisendes Motto zu finden, mit dem wir unsere zukünftigen Aktivitäten überschreiben können. Wichtig war uns einerseits die Zukunftsgewandtheit, andererseits auch, dass es nicht gegen Krefeld geht“, so Mario Bernards, der Leiter des Politik- und Bürgerdialogs des Chemparks. Allein das letztgenannte Kriterium habe dabei einen großen Teil der Einsendungen aussortieren lassen. „Wir hatten etwa 70 Einsendungen. Davon haben es rund 30 in die nähere Auswahl geschafft. Im Finale waren dann drei Mottos“, sagt er.

„Am Ende hat sich das Siegermotto mit einem deutlichen Vorsprung durchgesetzt. Es soll auf andere Stadtteile und die Umgebung ausstrahlen und nicht zuletzt zeigen: Wir fühlen uns wohl in Uerdingen“, beschreibt die über die IG Oberstraße im Kümmerkreis aktive Uerdingerin Barbara Graf.

info Siegerentwurf wird mit Prämie belohnt Die Familie Preen aus Uerdingen, die den Siegerentwurf eingesandt hat, darf sich über eine Prämie von 500 Euro freuen, die vom Kümmerkreis ausgelobt worden war. Die Höhe wurde dabei absichtlich so gestaltet, dass sie mehr eine kleine Anerkennung darstellt und nicht professionelle Agenturen anzieht. Die Verantwortlichen wollten bewusst keine professionellen Textentwürfe, sondern Sichtweisen aus der Bürgerschaft abfragen und sie zum Motto für die rund 18.000 Uerdinger machen.

Und auch die Geschäftsleute im Ort freuen sich über den neuen Slogan. „Künftig werden wir bei allen Aktivitäten des Kaufmannsbundes auch das Motto und die Visualisierung nutzen. Die Begriffe und der Claim laden eigentlich jeden Menschen ein und sind offen“, sagt Uwe Rutkowski, der Vorsitzende des Kaufmannsbundes.

Die genannten Begriffe, die auf dem Logo, das einen stilisierten Fluss in der Mitte und das Uerdinger Stadtwappen zeigt, lauten: Ideen, Vielseitigkeit, Flexibilität, Angebot, Lebensqualität, Entwicklung, Visionen, Chancen und Zukunft. Sie sollen neben dem kurzen Spruch die zukünftige Außendarstellung prägen.

Wichtig ist den Verantwortlichen, dass keine Spitze gegen die Stadt Krefeld, die bekanntlich einen ähnlichen Werbespruch („Krefeld am Rhein“) nutzen wollte, was im Stadtrat scheiterte, beabsichtigt ist. Im Gegenteil: „Wir waren vom ersten Tag an in engem Austausch mit dem Stadtmarketing und haben wie erwähnt auch viele Vorschläge aussortiert, weil sie in irgendeiner Form provokativ gegenüber der Stadt waren. Auch wollen wir uns nicht gegen andere Stadtteile abgrenzen, sondern im Gegenteil dazu aufrufen, es uns gleich zu tun und ähnliche Initiativen zu starten. Kurz vor Corona beispielsweise war eine ähnliche Gruppierung wie der Kümmerkreis auch in Fischeln geplant. Das hat sich dann aber während der Pandemie etwas verlaufen“, sagt Bernards.