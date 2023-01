Bauprojekt in Krefeld-Uerdingen Durchbruch bei Rheinblick – B-Plan ist fertig

Es ist fast historisch: Die Weichen für das ambitionierte Wohnprojekt Rheinblick in Uerdingen am Rhein sind gestellt. Das Ringen, das Wohn- und Gewerbeprojekt rechtssicher und ohne Behinderungen für den benachbarten Chempark zu planen, ist damit erfolgreich abgeschlossen. Planungsdezernent Marcus Beyer erläutert in diesen Minuten im Rathaus vor der Presse Details zu dem 800 Seiten starken Papier. Der Bebauungsplanentwurf soll dem Rat in der Sitzung am 2. Februar vorgelegt werden; theoretisch könnte der Rat dann in der Sitzung am 28. Februar den Satzungsbeschluss fällen. Damit wären die Weichen für ein Projekt gestellt, dass Uerdingen und Krefeld verändert: Das Rheinufer würde als exklusiver Wohn- und Aufenthaltsraum erschlossen werden, für Krefeld würden sich wohlhabende Neubürger einstellen und speziell Uerdingen würde aufgewertet werden. Das große Problem war es, den Bebauungsplan so auszuarbeiten, dass der Chempark in seiner Entwicklung auf keinen Fall durch die neue Nachbarschaft zu Wohnkomplexen behindert wird.