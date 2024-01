Vereine in Krefeld Übungsleiter dringend gesucht

Das Ehrenamt des Übungsleiters genießt zeitweise nicht den allerbesten Ruf: Unterbezahlt, wenn überhaupt bezahlt, wenig wertgeschätzt und konfrontiert mit den Launen von Kindern und Eltern. Das ist das Bild, das viele im Kopf haben. Besonders im Fußball sorgen markante Szenen von Trainern und Schiedsrichtern in den unteren Ligen für Aufsehen, in denen diese angepöbelt und beleidigt werden. Kein Wunder, dass sich kaum Freiwillige finden, die die Vereine unterstützen wollen. Doch dieses Bild entspricht selten der Realität. Wenn nämlich der 15-jährige Linus Latzberg und die beiden Übungsleiterinnen Janine Drappatz und Stefanie Noell von ihren Jobs als Übungsleiter und Sporthelfer erzählen, leuchten ihre Augen. „Es ist toll, den Kindern etwas beizubringen und zu sehen, wie sie einen wertschätzen. Das gehört einfach zu meinem Leben“, schwärmt Linus. Seit zwei Jahren ist der Eiskunstläufer Sporthelfer in seinem Verein und trainiert die Kleinsten. „Das erinnert mich immer an die Zeit, als ich mit dem Sport angefangen habe.“