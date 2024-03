Partnerstadt braucht Hilfe Krefeld überweist 20.000 Euro für Bunker in der Ukraine

Eine Spende von 20.000 Euro überweist Krefeld jetzt an die ukrainische Partnerstadt Kropyvnytskyi. Das Geld stammt größtenteils aus einer Spendengala, die Mitte Februar von der Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein ausgerichtet worden war. Neben Vertretern aus Wirtschaft und Industrie war auch die stellvertretende NRW-Ministerpräsidentin Mona Neubaur bei der Veranstaltung zu Gast. Spendengelder in Höhe von 15.000 Euro kamen dabei zusammen. Die restlichen 5.000 Euro stammen vom Konzert der Niederrheinischen Sinfoniker zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober 2023. Dort werden traditionell Spenden aus der Bürgerschaft für Projekte im In- und Ausland gesammelt.