Harfengalerie „I Love Harps“ in Krefeld Die Harfe wird immer beliebter

Während meines Besuches entdecke ich keine zum Verkauf stehenden Pedalharfen im Laden, und auch einige andere Modelle sind nicht zu sehen. „Wir kommen nicht hinterher aufgrund der hohen Nachfrage und der langen Warteliste“, berichtet Schultes. Hauptmodelle lasse er per Express liefern, da schon so viele Kunden darauf warteten. Am Mittwoch vor Weihnachten bestellte er zehn Instrumente des beliebten Modells „Ravenna 34“, die alle bereits am Sonntag drauf ausverkauft waren.