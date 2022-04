Transportunternehmen : ABC Logistik-Aufkäufer übernimmt Safram

Krefeld Nach der Übernahme der Krefelder ABC Logistik GmbH zählt nun auch das Schweizer Transportunternehmen Safram zur französischen Heppner-Gruppe.

Erst im Oktober des vergangenen Jahres hatte Heppner die Krefelder Firma ABC Logistik übernommen. ABC Logistik mit Sitz in Uerdingen beschäftigt 270 Mitarbeiter und verfügt über 60.000 Quadratmeter Lagerfläche. Heppner führt ABC zunächst eigenständig weiter. In den vergangenen zwei Jahren hat Heppner durch Übernahmen wie Hamacher Logistik, ABC und Dina sowie der strategisch wichtigen Partnerschaft mit Koch International sein Wachstum im internationalen Sammelgutgeschäft stark forciert. Safram bringe wesentliches Know-how in den Bereichen Gefahrguttransport und Zollabwicklung ein.

Das internationale Profil von Safram biete beste Voraussetzungen für eine stärkere Präsenz in Deutschland. Zudem bringe der Standort Großbritannien besonders in der Brexit-Situation große Vorteile. „Die Einbindung von Safram in die Heppner Gruppe ist ein weiterer logischer Schritt unserer internationalen Wachstumsstrategie. Die Akquisition ermöglicht uns die Präsenz in neuen Ländern und garantiert zusätzliche Transportkapazitäten. Das profunde Know-how über Gefahrguttransporte und Logistik entsprechend der Seveso-Richtlinien ergänzt perfekt das bestehende Angebot von Heppner für seine Kunden. Die Synergien bezüglich Know-how, insbesondere operativ, geografisch und technisch, eröffnen uns hervorragende professionelle Perspektiven, die wir gemeinsam mit Safram verfolgen möchten,“ betonte Jean-Thomas Schmitt, Geschäftsführer der Heppner-Gruppe.