Die Hitzeperiode ist ungewöhnlich; die Nächte kühlen nur zögerlich ab, vor allem Ältere leiden körperlich. Wie kann man dem Tag auch bei diesen Temperaturen schöne Seiten abgewinnen?

Wir fragten Besucher des Stadtwaldes zur Mittagszeit, warum sie im Stadtwald sind, warum sie diesen Ort mögen, was sie bei diesem Wetter essen und trinken und was man am besten tun sollte, um gut durch die Hitze zu kommen. Die Antworten sind auch eine (indirekte) Liebeserklärung an einen der schönsten, kultiviertesten Orte Krefelds: einen qualitätvollen Landschaftsgarten, der in krieewelscher Untertreibung Wald der Stadt genannt wird.