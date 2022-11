Für die Krefelder Innenstadt : Pilotprojekt „bewachter Fahrradparkplatz“ wird fortgesetzt

Krefeld Bis sichere Parkmöglichkeiten für Fahrräder auf dem Willy-Göldenbachs-Platz gebaut sind, soll es in der Innenstadt eine winterfeste Übergangslösung geben. Gespräche dazu laufen bereits.

Sowohl im neuen Bürgerbeteiligungsportal der Stadtverwaltung als auch mit Fragebögen vor Ort wurden Befragungen durchgeführt. Rund 230 Personen beteiligten sich online. 33 Prozent gaben online an, ein Pedelec zu besitzen. 67 Prozent bevorzugen das Rad für den Weg in die Stadt. 80 Prozent der Online-Teilnehmenden sind bereit, für einen bewachten Fahrradparkplatz zu zahlen – entweder im Rahmen eines Monatstickets oder mit einer täglichen Pauschale. Hier gibt es einen deutlichen Unterschied zu den Eindrücken, die die Mitarbeitenden der Radfahrstation vor Ort sammelten“, erklärt Christiane Gabbert. „Es waren nur rund 50 Prozent der Befragten bereit, für eine sichere Unterstellung Geld auszugeben.“

Das Pilotprojekt basierte bisher auf dem Prinzip des guten Willens: Die Radfahrer konnten so viel zahlen, wie ihnen eine Bewachung wert war. Auch eine kostenfreie Unterbringung war dadurch möglich. Serviceangebote trafen online bei rund der Hälfte der Befragten auf Zuspruch. Sie könnten sich Kodierungen, Reparaturen, Reinigungsleistungen oder das Bereitstellen von Karten oder Informationen zum Radfahren am Standort vorstellen.

Gemeinsam mit dem ADFC und der Radstation bot die Stadt schon im Rahmen des Pilotprojekts an unterschiedlichen Aktionstagen ähnliche Angebote. Auch die Gepäckaufbewahrung war sowohl bei den Teilnehmenden der Onlinebefragung als auch bei Befragten vor Ort ein großes Thema. Darüber hinaus nutzten viele die Fragebögen, um weitere Wünsche als Radfahrer zu platzieren. Eine Verbesserung der Radinfrastruktur in Krefeld sowie optimierte Ampelschaltungen für Radfahrer wurden hier immer wieder genannt.

Insgesamt werten die Innenstadtkoordinatoren die Rückmeldungen als sehr positiv. „Diese Kooperation könnte eine Erfolgsstory werden“, erklärt Karl-Heinz Renner als Vorsitzender vom ADFC, und auch von Händlern, zum Beispiel von der Werbegemeinschaft, gab es positives Feedback. So sagte Vorsitzender Christoph Borgmann anlässlich von „Krefeld Emotion“: „Der bewachte Fahrradparkplatz vor dem Kaufhof wird top angenommen. Da passt wirklich kein Rad mehr hin, und alle Menschen sind mit dem Fahrrad in die Stadt gekommen.“

Zum Winter hin, so haben es Gespräche mit der Radstation ergeben, möchte die Stadt das Angebot nun aber noch einmal anpassen. „Schon in den letzten geöffneten Tagen wurde deutlich, dass für die dunkle Jahreszeit unser Standort nicht ideal ist. Es ist zugig und kalt – die Witterungsbedingungen machen den Mitarbeitenden zu schaffen“, erklärt Thomas Brocker. „Der aktuelle Standort ist sehr zentral und war ideal, um ein Pilotprojekt durchzuführen, im nächsten Schritt würden wir uns aber auch einen repräsentativeren Ort wünschen, damit der Parkplatz noch mehr Aufmerksamkeit erhält.“

Sicher ist aber jetzt schon, da sind sich alle einig, dass ein bewachter Fahrradparkplatz, egal an welchem Standort, zum Weihnachtsgeschäft geöffnet sein wird. Die Öffnungszeiten sollen dafür sogar noch einmal ausgeweitet werden. „Wir möchten, dass die Krefelderinnen und Krefelder auch bei Events wie ‚Einkaufen bei Kerzenschein‘ oder am verkaufsoffenen Sonntag die Möglichkeit haben, auf das Auto zu verzichten und ihre Räder sicher in der Innenstadt abzustellen“, schließt sich Christiane Gabbert an.