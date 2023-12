Gorilla Kidogo in Krefeld Ein Blick, als würde er tief und skeptisch nachdenken – das sagenhafte Porträt von Kidogo, dem Gorilla

Erath fotografiert viel im Zoo. "Man muss Zeit mitbringen", sagt er, "man sitzt lange da und beobachtet". So war es auch bei dem Foto von dem Gorilla Kidogo. Anders als in freier Wildbahn saß Erath nur eineinhalb Meter von seinem Motiv entfernt hinter einer Glasscheibe, dort, wo hinter der Scheibe eine Klappe ist, durch die die Tiere ins Außengelände gelangen. Als der Menschenaffe durch die Klappe kam, bemerkte er Erath und andere Besucher, die dort standen, verharrte und schaute sich die Menschen in aller Ruhe an. In diesem Moment drückte Erath auf den Auslöser. Er hatte ein 70-200-mm-Teleobjektiv auf der Kamera. "Ich hatte Glück: Das Foto durch die Scheibe ist gelungen, weil der Winkel passte und auch das Tier im richtigen Winkel zu mir stand", berichtet Erath.