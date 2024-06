Große RP-Umfrage zu Heimat und Heimatliebe Geht doch – zur Renaissance des Theaterplatzes in Krefeld

Krefeld · In der großen RP-Umfrage zum Thema Heimat und Heimatliebe ist Sauberkeit im öffentlichen Raum ein Top-Thema für unsere Leser. In Krefeld stellt man verblüfft fest, dass sich auf dem Theaterplatz etwas ändert: Plötzlich sitzen dort Leute, essen Eis, halten die Nase in die Sonne. Wir erzählen die hoffnungsvolle Geschichte einer Veränderung zum Besseren.

18.06.2024 , 05:15 Uhr

Wer da war, berichtet von unfassbar guter Stimmung und entspannter Atmopshäre: Die Leute holen sich den Theaterplatz zurück, hier beim Feierabendfest mit Eäte Drenke Danze im Rahmen von „Kultur findet Stadt“. Foto: Mark Mocnik