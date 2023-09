Spätfolge von Corona „Turnerschaft 1872“ – einer der ältesten Vereine Krefelds gibt auf

Folgt man der Geschichtserzählung der Turnerschaft 1872 Krefeld e.V., so ist zu sehen, wie sich der Sport Millimeter für Millimeter ein Eigenleben jenseits politischer Ideologie erkämpfte. Beispiel Frauenabteilungen: Im symbolträchtigen Jahr 1900 wurde in dem Verein, der noch „Turnerschaft des Handwerker- und Bildungsvereins“ hieß, eine Frauenabteilung gegründet. Ein Markstein des Fortschritts und der Frauenemanzipation, eine Sensation. Das war auch in der Zeitungsberichterstattung zu spüren, in der die Frauenabteilung gegen skeptische Männer verteidigt wurde – Zitat aus der „Krefelder Zeitung“: Vielen weiblichen Personen seien „Turnen und Turnspiele zum Bedürfnis geworden. Diese Thatsache kann jeder vorurteilsfreie Mann nur mit Freude begrüßen; liegt doch in der Kraft der deutschen Frauen und Mädchen die Zukunft unseres Vaterlandes und zum großen Teil die Wohlfahrt und Zufriedenheit in der Familie.“ Nationalismus, ein traditionelles Frauenbild und Lust am Sport bilden ein Gemenge, doch spürbar ist, dass die Beteiligung von Frauen etwas Neues ist.