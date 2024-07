Nach Raserurteil gegen Krefelder Familienvater starb – türkische Gemeinde will Berufungsprozess verfolgen

Die Berufung wird nun vor dem Landgericht Düsseldorf verhandelt werden. Wie das Amtsgericht Neuss auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, wird in Neuss derzeit das ausführliche Urteil schriftlich gefasst, „danach wird die Akte an das Landgericht Düsseldorf abgegeben.“ Die Türkische Union sieht zunächst von einer Demonstration ab, betont aber, dass sie den Fall „bis zum letzten Tag des Prozesses und bis zur endgültigen Entscheidung aufmerksam und kritisch begleiten“ wird. „Wir haben Vertrauen in unseren Rechtsstaat und sind zutiefst dankbar für die Unterstützung zahlreicher Anwälte, die sich mit uns in Verbindung gesetzt haben und ihre Expertise zur Verfügung stellen.“