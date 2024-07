Operette open air in Krefeld „Rufen Sie bitte Bravissima“ - so reißt die Csardasfürstin ihr Publikum mit

In der Ouvertüre werden sie verraten: die Melodien und Themen, um die eine Operette kreist. Im Fall der „Csárdásfürstin“ von Emmerich Kálmán, deren Uraufführung am 17. November 1915 in Wien stattfand, setzen die Auftaktmelodien auf Dramatik, Melancholie, Leidenschaft, Exotik und auch ausgelassene Freude.