Schmutzwasser-Entsorgung in Krefeld Trotz Gerichtsurteil steigen die Gebühren

„Das neue Gesetz führt das OVG-Urteil ad absurdum: Die Ministerin behauptet, das Gebührenaufkommen müsste gleichbleiben, damit man das Kanalnetz erhalten und für die Zukunft sichern könnte. Dabei war genau das Gegenteil überhaupt Anlass für das Urteil der Richter. Sie haben klare Vorgaben gemacht, wie Abwassergebühren angemessen berechnet werden. Diese Vorgaben tauchen im neuen Landesgesetz nicht mehr auf – die Hoffnung auf angemessene Abwassergebühren ist dahin“, ärgerte sich Preuß, der jetzt an die Städte appelliert: „Auch mit dem neuen Landesgesetz sollten sich die Kommunen an das OVG-Urteil halten und für die Gebührenberechnung realistische Zinsen ansetzen.“ In Krefeld betragen sie in der Kalkulation der Abwassergebühren 3,25 Prozent.