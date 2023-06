Zum Spruch des Verwaltungsgerichts Düsseldorf Stadt Krefeld soll trotz Gerichtsentscheids Bettelei weiter eindämmen

Die FDP appelliert an die Verwaltung, trotz der Entscheidung des Gerichts weiter gegen Auswüchse des Bettelns in der Stadt vorzugehen. Es sei richtig, dass die Stadt als Reaktion auf die Gerichtsentscheidung ihren Willen bekundet habe, weiterhin gegen aggressives, bandenmäßiges, organisiertes und verkehrlich behinderndes Betteln vorzugehen“, erklärte der FDP-Fraktionsvorsitzende im Rat, Joachim Heitmann. Für die City sei die Erklärung wichtig, da die Zustände, die Anlass zu der Allgemeinverfügung waren, ihr schweren Schaden zugefügt hätten. Vieles spreche dafür, dass das richtige Instrument die bereits seit längerem existierende Ordnungsbehördliche Verordnung sei. „Es wäre deshalb sehr zu begrüßen, wenn einer möglicherweise verschärften Ordnungsbehördlichen Verfügung auch konsequentes behördliches Handeln folgen würde. Denn die Nichtdurchsetzung der Ordnungsbehördlichen Verfügung hat ja dazu geführt, dass zu diesem Mittel der Allgemeinverfügung gegriffen wurde“, so Heitmann weiter.