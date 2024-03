420 Kinder aus Krefeld Trommelzauber der Maria Montessori-Grundschule

(RP) Die 420 Kinder der Bischöflichen Maria-Montessori-Grundschule in Krefeld zeigten bei ihren beiden Trommelzauber-Aufführungen am 15. März in der Kirche St. Gertrudis, was sie während ihrer Projektwoche gelernt hatten und welche Freude sie an afrikanischen Rhythmen, den Tänzen und Liedern gewonnen hatten. Für die Aufführungen verwandelten Eltern und Lehrkräfte die Kirche in eine afrikanische Landschaft mit Savanne, Dschungel, Dorf und einem Flughafen. Jeweils 210 Kinder, mit liebevoll gestalteten Masken brachten als Giraffen, Gazellen, Elefanten und Affen bei den Aufführungen die Kirche trommelnd, tanzend und singend zum Schwingen und begeisterten die jeweils rund 450 Gäste.