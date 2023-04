Polizei Krefeld in Alarmbereitschaft Trickbetrug – Seniorin legt Geld vor die Haustür

Krefelds Polizei ist in Alarmbereitschaft: Am Montag, 3. April, sind wieder zwei Seniorinnen Opfer von Trickbetrügern geworden. Am Vormittag rief ein angeblicher Bankmitarbeiter bei einer 70-Jährigen an. Der Mann gab an, dass eine Firma versucht habe, mehrfach höhere Geldbeträge vom Konto der Seniorin abzubuchen und fragte, wann und wie viel Bargeld sie das letzte Mal abgebucht habe. Die Frau bestätigte, dass sie am heutigen Tag mehrere Tausend Euro abgeholt habe. Der angebliche Bankmitarbeiter erklärte, dass ein Kollege kommen würde, um die Scheine auf Falschgeld hin zu überprüfen.