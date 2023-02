Kriminalität in Krefeld Trickbetrüger attackieren Frau in der Tiefgarage

Trickbetrüger schlugen am Montag, 27. Februar, in Krefeld wieder zu – dieses Mal mit einer etwas anderen Masche. Laut Polizei betrat gegen 10.50 Uhr eine 28-jährige Frau eine Tiefgarage am Ostwall, nachdem sie Bargeld von einem Geldinstitut abgehoben hatte. Die Frau fühlte sich verfolgt und verschloss sofort die Türen, als sie in ihr Auto stieg. Kurz darauf klopfte ein Mann an ihr Fenster, ließ mehrere Geldscheine vor dem Fahrzeug auf den Boden fallen und gab an, dass es Geld sei, welches sie verloren habe. Da sich die 28-Jährige sicher war, kein Geld verloren zu haben, startete sie den Motor und fuhr aus der Tiefgarage. Dabei bemerkte sie einen zweiten Mann, der sich wenige Meter neben ihrem geparkten Auto hinter einer Säule versteckt hatte. Der Unbekannte mit den Geldscheinen ist circa 40 Jahre alt, hat wenig Haare auf dem Kopf, große braune Augen und spricht nur gebrochen Englisch. Sein Komplize konnte nicht beschrieben werden. Im Laufe der Ermittlungen gab eine Bankmitarbeiterin an, dass es eine Woche zuvor ebenfalls zu einem versuchten Trickdiebstahl gekommen sei, bei dem ein Mann auf dieselbe Art vorgegangen sei. Eine Anzeige war nicht erstattet worden.