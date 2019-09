Aus den Krefelder Schulen : Treppenwitz im Treibhaus der Tucholsky-Gesamtschule

Krefeld Für ein Schulgebäude ist dieser Ort außergewöhnlich. In der Kurt-Tucholsky-Schule ähnelt das Treppenhaus einem Gewächshaus. Dort trat Stefan Verhasselt auf.

Das Treppenhaus in der Kurt-Tucholsky-Gesamtschule (KTG) kann man eigentlich als Gewächshaus bezeichnen. Es ist ein Tropen- bzw. Subtropenhaus, wie man es in Botanischen Gärten erwartet. Nur die Tatsache, dass der Boden dieses Gewächshauses stufenförmig ansteigt — und dies im platten Land, passt nicht ganz ins übliche Bild.

Darüber klärt Schulleiter Michael Schütz in seiner Einführung an der letzten Station des Krefelder Treppenwitzes auf. Unter dem Hügel mitten im Haupthaus der Schule befindet sich eine Zisterne. Das dort gesammelte Regenwasser wird für die Toilettenspülungen verwendet. Schon an diesem Detail wird sichtbar, dass die KTG ein ökologisch nachhaltiger Bau ist. Aus einem Wettbewerb zum Landesmodellprojekt „ökologische Stadt der Zukunft“ gingen die Planer des Neubaus der dritten städtischen Gesamtschule in Krefeld (Peter Bussmann, Manuel Reig und Günter Behnisch) als Sieger hervor. Die Stadt profitierte davon, dass das Land 80 Prozent der Baukosten – damals gut 41 Millionen DM) – übernahm. 1994 konnte das Haupthaus rund um die Solarhalle bezogen werden. Das Gewächshaus mit seiner Vegetation u.a. von Bananenstauden, Feigenstrauch und Fächerpalme ist als Pausenhalle der bauliche Mittelpunkt, „das Herzstück“, so Schütz, des Schullebens.