Baudenkmal in Krefeld-Uerdingen Traumschöne Villa Büttner denkmalgerecht und mit viel Geschmack restauriert

Krefeld · Es ist die letzte, nahezu komplett erhaltene, historische Villa am Wallgarten in Uerdingen. Nun wurde sie in enger Abstimmung mit dem Denkmalschutz vorbildlich, mit viel Geschmack und Sinn fürs Detail restauriert. Wir laden ein zu einem Rundgang in ein traumschönes Haus.

02.07.2024 , 19:42 Uhr

Traumschöne Villa Büttner denkmalgerecht und mit viel Geschmack restauriert 33 Bilder Foto: Jens Voss