Nachruf Trauer um Stefani Mälzer

Familie und Freunde nehmen in einer großen Traueranzeige Abschied von der engagierten Politikerin, die sie als „,liebevolle, kluge und inspirierende Mutter“, als „humorvolle und integre Ehefrau“, als „herzliche, feinfühlige und zuhörende Oma“ und als „respektvolle, starke und mutige Schwester“ beschreiben. In ihrem „viel zu kurzen Leben“ habe sich Stefani Mälzer „kompromisslos für die selbstbestimmte Gleichberechtigung und Gleichstellung“ eingesetzt. „Unbequem, direkt und unkomfortabel ehrlich“ sei sie in ihrem politischen Leben oft gewesen, wodurch sie sich nicht nur Freunde gemacht habe, schreiben die Familienangehörigen in der Anzeige.