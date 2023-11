Mundart-Publizist Hans Wilbers aus Krefeld Trauer um Köeb uut Oeding

Mag jeder seine eigene Lieblingskolumne von Hans Wilbers haben – eine dieser Auszeichnung würdige ist sicher jene, in der Köeb uut Oeding von der Deutschen Bahn erzählt. Auf sie wird bekanntlich oft wegen Unpünktlichkeit geschimpft – bei Köeb konnte man lernen, wie anderes, nämlich humoristisch die Erzählung in Uerdinger Mundart klingt. Mundart hat bekanntlich die schöne Eigenschaft, allerlei Unbill des Lebens ins Reich des Erträglichen zu hieven. Nun ist die Stimme von Hans Wilbers verstummt: Er starb am 13. November im Alter von 90 Jahren.