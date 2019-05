Regionalvikar der Region Krefeld : Trauer um Domkapitular Heiner Schmitz

Krefeld Domkapitular Pfarrer Heiner Schmitz ist nach kurzer Krankheit gestorben. „Sein Tod hinterlässt eine große Lücke im Bistum, in der Region Krefeld und im Domkapitel“, sagt Aachens Bischof Helmut Dieser.

Domkapitular Pfarrer Heiner Schmitz, Regionalvikar der Region Krefeld, ist am Montag am frühen Abend im Alter von 63 Jahren nach kurzer Krankheit gestorben. „Die Nachricht vom plötzlichen Tod von Pfarrer Schmitz traf uns alle unerwartet“, sagt Aachens Bischof Helmut Dieser. „Noch gestern haben wir gehofft, dass eine Genesung möglich sei. Sein Tod ist ein schmerzlicher Verlust für uns und für seine Angehörigen. Heiner Schmitz hinterlässt eine große Lücke im Bistum, in der Region Krefeld und im Domkapitel. Wir verlieren einen beliebten Mitbruder, geschätzten Kollegen und engagierten, überzeugten und überzeugenden Priester“, sagte der Bischof weiter. „Unsere Gedanken und Gebete sind bei ihm und seinen Angehörigen.“

Domkapitular Heiner Schmitz wurde am 30. März 1956 in Aachen geboren. Nach dem Studium der Theologie wurde er am 18. Februar 1984 von Bischof Klaus Hemmerle im Hohen Dom zu Aachen zum Priester geweiht. Nach seiner Kaplanszeit von 1984 bis 1987 an St. Klemens, Nettetal-Kaldenkirchen, schlossen sich mehrere Pastoraleinsätze in der Region Kempen-Viersen an.