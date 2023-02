Mitbegründer der Uerdinger Supporters Trauer um Dirk Lumme – er starb mit 59 Jahren

Lumme war vielfältig engagiert und interessiert. In Uerdingen wohnhaft, war er bald Herzensuerdinger und konsequenterweise lange im Uerdinger Heimatbund als zweiter Vorsitzender aktiv. Zu seinen Weggefährten gehörte der langjährige Vorsitzende des Heimatbundes, Elmar Jakubowski, der mit ihm auch beruflich zu tun hatte. Jakubowski war Leiter der Theodor-Körner-Gesamtschule in Duisburg und ebnete Lumme den Weg an seine Schule (an der übrigens auch der spätere Oberbürgermeister Gregor Kathstede Lehrer war). Lumme unterrichtete Chemie und Biologie, dem Fach, in dem er promoviert hatte. „Er war ein exzellenter Fachmann und ein prima Kerl“, sagte Jakubowski am Montag. Lummes Qualifikation sprach sich herum, er wurde zur Schulaufsicht in die Schulverwaltung bei der Bezirksregierung Düsseldorf berufen. Dort war er zuständig für alle möglichen Sicherheitsfragen in Schulgebäuden – von Fluchtwegen aus dem Gebäude bis zur Sicherheitsausstattung in Chemie- und Physikräumen.