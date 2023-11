Gymnasium in Krefeld Trauer um ehemaligen Arndt-Schulleiter Harald Rosendahl

Das Hannah-Arendt-Gymnasium trauert um den ehemaligen Schulleiter des Arndt-Gymnasiums, Harald Rosendahl. Rosendahl ist, wie jetzt bekannt wurde, am 3. Oktober nach schwerer Krankheit verstorben. „Wir erinnern uns dankbar und mit großer Zuneigung an einen engagierten, liebenswürdigen, humorvollen und zutiefst menschlichen „Chef“, der die Geschicke des Arndt-Gymnasiums in schwieriger Zeit geleitet hat“, heißt im Nachruf des Hannah-Arendt-Gymnasiums, das aus der Verschmelzung von Arndt- und Fichte-Gymnasium hervorgegangen ist. Im März 1952 in Düsseldorf geboren, machte Rosendahl 1970 sein Abitur. Nach dem Studium der Fächer Germanistik und Philosophie in Köln - u. a. bei Professor Wolfgang Janke (Philosophie) und Professor Karl Otto Conrady (Germanistik) - wirkte er ab 1980 als Lehrer am Gymnasium am Moltkeplatz in Krefeld. 1985 wechselte er zum Arndt, wurde zunächst stellvertretender Schulleiter, dann 2007 Schulleiter.