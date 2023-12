Unternehmen bietet 8000 Online-Kurse an Transportspezialist Heppner macht Mitarbeiter fit

In Anbetracht zunehmenden Fachkräftemangels forciert der Anbieter von Transport- und Logistiklösungen seine Qualifizierungsoffensive. Die Gruppe erwarte einen Umsatz von einer Milliarde Euro und bediene mehr als 10.000 Kunden. Durch die Zusammenarbeit mit seinem Partnernetzwerk könne Heppner See- und Lufttransporte aus und in 157 Länder(n) weltweit abwickeln. Das 1925 gegründete Unternehmen beschäftige derzeit gut 3570 Mitarbeiter – davon 111 Auszubildende – an rund 80 Standorten in Frankreich und 14 Vertretungen in Deutschland sowie Niederlassungen in den Niederlanden, Spanien, Belgien, der Schweiz, Ungarn, Großbritannien und dem Senegal, heißt es auf der Unternehmens-Homepage.