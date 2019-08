Ab 15. Dezember : Transdev übernimmt den Ticket-Verkauf im Hauptbahnhof

(jon) Ab dem 15. Dezember dieses Jahres übernimmt die Transdev Vertrieb GmbH (Transdev) den Verkauf von Nahverkehrstickets an Bahnhöfen und Haltepunkten im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR). „Ich begrüße ausdrücklich, dass danach der personenbediente Verkauf von Fahrkarten für den Nah- und Fernverkehr im Hauptbahnhof Krefeld fortgeführt werden soll“, so Carla Stomps, Vorsitzende der CDU-Mitte, „wenngleich ich auch bedaure, dass dafür nicht das bisherige DB-Reisezentrum im Hauptbahnhof in Anspruch genommen werden soll, sondern Teile des gegenüberliegenden Bücher- und Zeitschriftenladens im Hauptbahnhof. Ob sich dies in der Praxis bewährt, bleibt abzuwarten."

Fahrgäste können ihre Fahrscheine für Bus und Bahn dann entweder an den neuen Automaten oder direkt bei einem Servicemitarbeiter in den Vertriebsstellen des Unternehmens erwerben. Automaten und Vertriebsstellen werden nach Vorgaben des VRR überwiegend in grün und weiß gestaltet und damit als Verkaufsstätten für Verbundtickets kenntlich gemacht. Die ersten Vorbereitungen für die Umstellungen laufen aktuell bereits an.

Der neue Dienstleister hatte sich im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung durchgesetzt. Der Vertriebsvertrag läuft bis 31. Januar 2030 und schließt sich nahtlos an den aktuellen Vertrag mit der Deutschen Bahn an. Insgesamt 445 Ticketautomaten und Entwerter werden sukzessive im VRR-Verbundraum aufgebaut, so dass Fahrgäste künftig an den Haltepunkten ein ÖPNV-Ticket kaufen können. Die neuen Fahrkartenautomaten sollen im Vergleich zu den aktuellen Geräten deutlich bedienfreundlicher sein. Zudem wird Transdev die Betreuung von Abonnenten übernehmen.

An mehr als 50 Standorten im Verbundraum sichern Servicemitarbeiter den direkten Kontakt zum Kunden. Die Vertriebsstellen befinden sich entweder im Bahnhof oder in direkter Bahnhofsnähe und bieten Fahrgästen die Möglichkeit, Tickets zu kaufen und sämtliche Anliegen rund um den Öffentlichen Personennahverkehr direkt mit einem Kundenbetreuer zu klären.